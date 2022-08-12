Самая богатая певица Украины Камалия обратилась к украинцам из-за мошенников, которые добрались до нее.

Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская исполнительница, которую называют самой богатой певицей Украины, ведь она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. У звезды есть двое дочерей-близняшек Арабелла и Мирабелла. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

"Друзья, в который раз мы сталкиваемся с мошенниками, которые действуют в Facebook вроде бы от моего имени!

Сегодня в частные сообщения я получила ссылку на очередной «розыгрыш», к которому ни я, ни мой муж не имеем никакого отношения.

Прошу вас не участвовать в подобного рода конкурсах, ведь мы не знаем, какие именно цели преследуют организаторы. Также прошу вас пожаловаться на эту страницу в Facebook, чтобы ее закрыли навсегда.

Кстати, после моих проукраинских и антироссийских публикаций Facebook ограничил видимость моей страницы в ленте и удалил ее из списка рекомендованных. А вот, с другой стороны, сеть поддерживает такие мошеннические страницы и публикации, где людей продолжают обманывать", - написала Камалия.

Напомним, самая богатая певица Украины высмеяла досрочно "завершенный" курортный сезон в Крыму

А еще Politeka писала, что подруга Могилевской намекнула на появление в ее жизни возлюбленного

Также Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины озадачила неудачным макияжем в новом клипе



