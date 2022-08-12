Леся Нікітюк - відома телеведуча і співачка-початківець вже встигла підкорила серця мільйонів українців, тому може похвалитися великою армією шанувальників. Вона намагається постійно бути з ними на зв'язку та регулярно показує, що відбувається у її житті.
Леся записала кілька "сториз" у Instagram, щоб показати, кому дозволила "чарувати" над своєю зовнішністю.
У кадрі теледіва відображена в білому халаті, що сидить на стільці. Поки над обличчям зірки працюють візажисти, Нікітюк сидить з телефоном у руці і знімає те, що відбувається на відео.
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"А чого ви не їдете до Європи, там люди плачуть за такими майстрами", - запитала знаменитість у візажистів.
На що вони їй відповіли, що поки що Леся в Україні, вони намагатимуться для неї.
Потім ведуча показала, який макіяж їй зробили професіонали.
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