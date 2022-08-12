"МайстерШеф" Євген Клопотенко та відомий кухар розповів в Інстаграм про незвичайну ініціативу для українців.

Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф", який активно підтримує громадян та розповідає цікаві рецепти в мережі. Чоловік також часто звертає увагу на незвичайні ініціативи для підтримки українців.

«Роблю у Львові Дні подяки цими вихідними та пригощаю всіх паляницями. За те тепло, яким ділиться місто. Розумію, що це може бути нелегко, коли з усієї країни до тебе приїжджають різні люди. Вони мають інший ритм та інше почуття життя, ніж те, до чого звик ти. Але Львів прийняв усіх та підтримав переміщених» - висловився Клопотенко.

Він додав, що зараз разом із колегами бажає віддячити місто, але так, як вміють найкраще – українською їжею із змістом.

«Тому приходьте все у суботу та неділю до нас за паляницями. Готуватиму їх з 14 до 18 годин і чекатиму на вас. Обіймемося та поговоримо про перемогу. Місця має вистачити на всіх, бо ми нарешті перевідкрили приміщення після ремонту, тому є не лише тераса» - каже Клопотенко.

Злата Огневич у свою чергу підтримала кухаря та написала: «Кльова традиція».

Євген же представив ще один ролик із вдячністю сусідів по Соборній площі, людей, які виготовляють продукти, та волонтерів, які допомагають переселенцям.

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