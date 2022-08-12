Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф", который активно поддерживает граждан и рассказывает интересные рецепты в сети. Мужчина также нередко обращает внимание на необычные инициативы для поддержки украинцев.
«Делаю во Львове Дни благодарения в эти выходные и угощаю всех паляницами. За то тепло, которым делится город. Понимаю, что это может быть нелегко, когда со всей страны к тебе приезжают совершенно разные люди. Они имеют иной ритм и другое чувство жизни, чем то, к чему привык ты. Но Львов принял всех и поддержал перемещенных» - высказался Клопотенко.
Он добавил, что сейчас вместе с коллегами желает отблагодарить город, но так, как умеют лучше всего – украинской едой со смыслом.
«Поэтому приходите все в субботу и воскресенье к нам за паляницами. Буду их готовить с 14 до 18 часов и ждать вас. Обнимемся и поговорим о победе. Места должно хватить на всех, потому что мы наконец-то переоткрыли помещение после ремонта, поэтому есть не только терраса» - говорит Клопотенко.
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Злата Огневич в свою очередь поддержала повара и написала: «Клевая традиция».
Евгений же представил еще один ролик с благодарностью соседей по Соборной площади, людей, которые делают продукты, и волонтеров, которые помогают переселенцам.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт консервированных помидоров с пикантной деталью
А еще Politeka сообщала, что Клопотенко и Огневич связывают отношения, кулинар поделился личным
Также Politeka писала, что Клопотенко призвал украинцев присоединиться к важному флешмобу ради ВСУ