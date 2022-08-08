Кулинар уверен, что военные должны знать, как сильно их поддерживает мирное население. Потому призвал об этом постоянно напоминать.

Как сообщает Politeka.net, победитель "Мастер Шеф", украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился трогательными словами на своей странице в Инстаграм.

В частности, он признался, что часто думает о том, как изменилась жизнь украинцев. Как каждый сражается, но по-своему. И то, как мы все стали единственным организмом, чтобы приблизить победу Украины над агрессором - россией.

"Украинцы сейчас не могут существовать друг без друга. Мы теперь каждое утро просыпаемся с мыслью "чем я могу быть полезен стране" и делаем это. Нашим вдохновением жить и бороться за эту жизнь есть ВСУ. А мы являемся их источником силы", - уверен Евгений Клопотенко.

Кулинар уверен, что военные должны знать, как сильно их поддерживает мирное население. Потому призвал об этом постоянно напоминать.

"У меня выступают мурашки по коже и чувство гордости от мысли, что среди ВСУ есть люди, которые не планировали быть военными, но избрали это, чтобы защитить Украину. Они обменяли свою обычную жизнь на фронт", - добавил Евгений Клопотенко.

Кулинар также рассказал о флешмобе #позивнийУкраїна @veteranfundua. Он для того, чтобы вы рассказывали истории о своих знакомых, ставших военными.

"Для них это будет вдохновением, а для нас, тех, кто в тылу, мотивацией делать для ВСУ и страны еще больше. Мы все сейчас живем друг для друга", - закончил победитель "Мастер Шеф".

Напомним, Клопотенко дал украинцам необычный совет по поеданию арбуза.

Как сообщала Politeka, Клопотенко удивил внезапным луком на прогулке.

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