Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки відбору на "Х-Фактор". Учасниця вийшла до суддів і виконала пісню "Колискова", але журі не повірили Аїді та попросили заспівати без музики. Ніколайчуку вдалося повторити свій успіх і цей фрагмент шоу розлетівся по всьому інтернету, збираючи десятки мільйонів переглядів. А на шоу Аїда перемогла, але лише з другого разу. Не забуває Ніколайчук і про Інстаграм, де ділиться із фанами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Миколайчук вирішила поговорити з українцями.

"Відповім на ваші запитання", - написала Ніколайчук.

"Я вас у стармейкер бачив, ви ще туди зайдете поспівати?", - запитав фанат.

Аїда у відповідь опублікувала відео, на якому гуляла в чорній сукні тротуаром, вражаючи виглядом.

Варто відзначити,. що Ніколайчук нещодавно випустила нову пісню "Нікотін" українською мовою. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

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