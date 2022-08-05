Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица и звезда "Х-Фактора", где прославилась не благодаря победе на проекте, а прослушиванию. Игорь Кондратюк не поверил участнице, что это ее голос и заставил перепеть без музыки. Аида справилась с задачей, впечатлив всех своим вокалом. Данный фрагмент шоу разлетелся по всему интернету и собрал десятки миллионов просмотров.

Теперь Николайчук довольно успешная певица, а также блогер в Инстаграм, где за нй следят десятки тысяч украинцев. Звезда активно делится своим творчеством в блоге, а также личными кадрами.

А в этот раз Николайчук решила сделать селфи, демонстрируя свою фигуру. Звезда стояла перед зеркалом, впечатляя своими результатами.

Стоит отметить, Аида, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Николайчук выпустила песню на украинском языке под названием "Никотин".

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