Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря отбору на "Х-Фактор". Участница вышла к судьям и исполнила песню "Колыбельная", но жюри не поверили Аиде и попросили спеть без музыки. Николайчук удалось повторить свой успех и этот фрагмент шоу разлетелся по всему интернету, собирая десятки миллионов просмотров. А на шоу Аида победила, но только со второго раза. Не забывает Николайчук и об Инстаграм, где делится с фанами не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Николайчук решила поговорить с украинцами.

"Отвечу на ваши вопросы", - написала Николайчук.

"Я вас в стармейкере видел, вы еще туда зайдете попеть?", - спросил фанат.

Аида в ответ опубликовала видео, на котором гуляла в черном платье по тротуару, впечатляя видом.

Стоит отметить,. что Николайчук недавно выпустила новую песню "Никотин" на украинском языке. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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