Як пише Politeka.net, відома гімнастка Ганна Різадінова, яка брала участь у проекті "Танців зі зірками", активно спілкується з шанувальниками на сторінках соцмереж.
У себе в інстаграмі чарівна спортсменка часто проводить тренування, щоб виглядати ідеально. Цього разу Ганна вирішила зайнятися вправами не лише для того, щоб тримати себе у формі, а й розрядиться від негативних коментарів, які їй шлють зухвалі жителі країни-агресора.
«Я знайшла ліки від негативних коментарів з боку РФ, не реагувати та зайнятися спортом. Усім раджу 💪🏼», - написала Різатдінова.
На відео спортсменка показала кілька вправ, вражаючи своєю працьовитістю. Музичний супровід теж був дуже цікавим.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Кремль подбав про знищення гвардійської бригади росії: прагнули замести сліди
Mamarika показала однорічного сина та чоловіка після страшної аварії: фото
Бур'яни до пояса та чорні дома: як сьогодні виглядає Маріуполь і чому окупантам влаштували бунт
"Корейський" та "сирійський" сценарії: Рєзніков відповів, чи може війна в Україні стати нескінченною
Варто зазначити, що Різатдінова, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка активно висвітлює те, що відбувається в Україні, поділяючись кадрами у своєму блозі.
Нагадаємо, війна розлучила Різатдінова з коханим, гімнастка розповіла про переживання
А ще Politeka повідомляла, що улюблениця Влада Ями з "Танців зі зірками" зізналася, чому із сином покинула Україну
Також Politeka писала, що улюблениця Влада Ями з «Танців зі зірками» підкорила виглядом у боді, що облягає.