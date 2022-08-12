Як пише Politeka.net, відома гімнастка Ганна Різадінова, яка брала участь у проекті "Танців зі зірками", активно спілкується з шанувальниками на сторінках соцмереж.

У себе в інстаграмі чарівна спортсменка часто проводить тренування, щоб виглядати ідеально. Цього разу Ганна вирішила зайнятися вправами не лише для того, щоб тримати себе у формі, а й розрядиться від негативних коментарів, які їй шлють зухвалі жителі країни-агресора.

«Я знайшла ліки від негативних коментарів з боку РФ, не реагувати та зайнятися спортом. Усім раджу 💪🏼», - написала Різатдінова.

На відео спортсменка показала кілька вправ, вражаючи своєю працьовитістю. Музичний супровід теж був дуже цікавим.

Варто зазначити, що Різатдінова, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка активно висвітлює те, що відбувається в Україні, поділяючись кадрами у своєму блозі.

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