Как пишет Politeka.net, известная гимнастка Анна Ризадинова, участвовавшая в проекте "Танців з зірками", активно общается с поклонниками на страницах соцсетей.

У себя в Инстаграм очаровательная спортсменка часто проводит тренировки, чтобы выглядеть идеально. В этот раз Анна решила заняться упражнениями не только для того, чтобы держать себя в форме, но и разрядится от негативных комментариев, которые ей шлют наглые жители страны-агрессора.

«Я нашла лекарство от негативных комментариев со стороны РФ, не реагировать и заняться спортом. Всем советую 💪🏼», - написала Ризатдинова.

На видео спортсменка показала несколько упражнений, впечатляя своим трудолюбие. Музыкальное сопровождение тоже было очень интересным.

Стоит отметить, что Ризатдинова, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда активно освещает просиходящее в Украине, делясь кадрами в своем блоге.

Напомним, война разлучила Ризатдинову с любимым, гимнастка рассказала о переживаниях

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