Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка та кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Знаменитість уславилася завдяки "Фабриці зірок", де їй вдалося перемогти. Оля вже понад 20 років зі своїм чоловіком і виховує сина Нестора. Але Цибульська при цьому ретельно приховує обличчя свого чоловіка та будь-яку інформацію про нього. Не забуває Оля і про ТікТок, де ділиться з фанами багатьом цікавим, а цього разу вирішила розповісти, чому не показує свого чоловіка.
"Не викладаю в соціальні мережі фотографії з чоловіком, бо на кожній фотографії у нього гидка морда, начебто я його змушую зі мною жити, а він у кожному кадрі просить про допомогу", - пожартувала Оля, підставивши чужий голос у відео.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"О, щось мені це нагадує", "Бо ти його не маєш", "Як же моя сім'я вас любить! Талановита, красива, розумна - щастя вам", "О, як знайомо", "У мене така ж футболка . Красуня ви ".
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Бадоєв наочно показав, як підгорає на рф через Барських: "Російська істерична преса..."
Додатковий податок можуть прийняти вже у вересні: скільки і за що доведеться викласти
Кремль подбав про знищення гвардійської бригади росії: прагнули замести сліди
Нова здатність: у The Washington Post розкрили, хто насправді підірвав авіабазу в Криму
Нагадаємо, Денисенко оскандалилася відпочинком у Туреччині, Цибульська стала на захист актриси.
А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовою, Лазарєвою та іншими російськими зірками.
А ще Politeka писала, що Цибульська із сином вирушили на тюнінг та кардинально змінили імідж