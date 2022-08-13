Співачка Оля Цибульська, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, розповіла, чому ховає чоловіка від громадськості.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка та кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Знаменитість уславилася завдяки "Фабриці зірок", де їй вдалося перемогти. Оля вже понад 20 років зі своїм чоловіком і виховує сина Нестора. Але Цибульська при цьому ретельно приховує обличчя свого чоловіка та будь-яку інформацію про нього. Не забуває Оля і про ТікТок, де ділиться з фанами багатьом цікавим, а цього разу вирішила розповісти, чому не показує свого чоловіка.

"Не викладаю в соціальні мережі фотографії з чоловіком, бо на кожній фотографії у нього гидка морда, начебто я його змушую зі мною жити, а він у кожному кадрі просить про допомогу", - пожартувала Оля, підставивши чужий голос у відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"О, щось мені це нагадує", "Бо ти його не маєш", "Як же моя сім'я вас любить! Талановита, красива, розумна - щастя вам", "О, як знайомо", "У мене така ж футболка . Красуня ви ".

Нагадаємо, Денисенко оскандалилася відпочинком у Туреччині, Цибульська стала на захист актриси.

А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовою, Лазарєвою та іншими російськими зірками.

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