Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Знаменитость прославилась благодаря "Фабрике звезд", где ей удалось победить. Оля уже больше 20 лет со своим супругом и воспитывает сына Нестора. Но Цибульская при этом тщательно скрывает лицо своего супруга и любую информацию о нем. Не забывает Оля и о ТикТок, ггде делится с фанами многим интересным, а в этот раз решила рассказать, почему не показывает своего мужа.

"Не выкладываю в социальные сети фотографии с мужем, ибо на каждой фотографии у него гадкая морда, вроде я его заставляю со мной жить, а он в каждом кадре просит о помощи", - подшутила Оля, подставив чужой голос в видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"О, что-то мне это напоминает", "Ибо ты его не имеешь", "Как же моя семья вас любит! Талантливая, красивая, умная - счастья вам", "О, как знакомо", "У меня такая же футболка. Красотка вы".

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