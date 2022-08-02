Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская активно ведет блог и часто показывает своего семилетнего сына Нестора. Звездная мама и ее сынишка много времени проводит вместе: ходят на экскурсии, вместе делают уроки и даже готовят кушать.

Потому неудивительно, что они вдвоем отправились в салон красоты и изменили себе прически. Кадрами перевоплощения певица поделилась в Инстаграм.

"Мы с Нестором немного изменили имидж. Нам обоим захотелось перемен", - отметила Оля Цибульская и показала себя обновленной.

В частности, популярная украинская певица укоротила свои темные локоны, сделала каре и подстригла челку. Несколько лет назад она уже ходила с такой прической. Артистка позировала в черной рубашке свободного кроя. Также она не стала наносить на лицо ни грамма макияжа.

Нестор тем временем впервые попробовал покрасить волосы, о чем очень просил у своей мамы. Мальчику их немного осветлили и выбрили виски, уложив волосы на верх.

"Нестор очень кайфовал. Он давно мечтал попробовать покрасить волосы. И мы попробовали", - рассказала Оля Цибульская.

Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.

Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.



