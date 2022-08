Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер веде соціальні мережі досить активно і щодня показує в Інстаграм різні моменти зі свого життя. Не боїться Трінчер і порадувати інших за допомогою гуморних відео з коханим.

Цього разу Ганна показала, як іноді може дозволити собі вдаритися у дитинство та потішитися з коханим під час чергової вечері. Сидячи в піжамі за столом, Трінчер без фільтрів показала свій жартівливий образ.

Вона згадала, як раніше відмовлялася від несмачної їжі в дитинстві, допоки їй не "допомагали".

«Щось із дитинства» – пише Ганна під кадрами.

«Ххаххахахахха😂; That's so pretty - You got a spectacular capture!! 🤗🤗🤗😂; жизаа😂; Лапка наша кохана; Смішна 😂» – з гумором відреагували шанувальники.

Нерідко у центрі уваги опиняється й коханий Ганни – скандальний блогер Олександр Волошин.

З ним дівчина живе вже не перший місяць та бажає створити повноцінну родину. Цього разу Ганна вирішила похвалитися несподіваним подарунком, який подарував їй коханий. Як і очікувалося, чергова подія одразу транслювалася на камеру.

