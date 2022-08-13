Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер веде соціальні мережі досить активно і щодня показує в Інстаграм різні моменти зі свого життя. Не боїться Трінчер і порадувати інших за допомогою гуморних відео з коханим.
Цього разу Ганна показала, як іноді може дозволити собі вдаритися у дитинство та потішитися з коханим під час чергової вечері. Сидячи в піжамі за столом, Трінчер без фільтрів показала свій жартівливий образ.
Вона згадала, як раніше відмовлялася від несмачної їжі в дитинстві, допоки їй не "допомагали".
«Щось із дитинства» – пише Ганна під кадрами.
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«Ххаххахахахха😂; That's so pretty - You got a spectacular capture!! 🤗🤗🤗😂; жизаа😂; Лапка наша кохана; Смішна 😂» – з гумором відреагували шанувальники.
Нерідко у центрі уваги опиняється й коханий Ганни – скандальний блогер Олександр Волошин.
З ним дівчина живе вже не перший місяць та бажає створити повноцінну родину. Цього разу Ганна вирішила похвалитися несподіваним подарунком, який подарував їй коханий. Як і очікувалося, чергова подія одразу транслювалася на камеру.
Нагадаємо, Трінчер у вузькому топі похвалилася розкішними букетами після дня народження
А ще Politeka повідомляла, що Трінчер без фільтрів показала, наскільки неідеальне у неї обличчя з висипаннями.
Також Politeka писала, що Трінчер похвалилася, який романтичний вечір їй влаштував наречений.