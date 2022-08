Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер ведет социальные сети довольно активно и каждый день показывает в Инстаграм различные моменты из своей жизни. Не боится Тринчер и повеселить других при помощи юморных видео с возлюбленным.

В этот раз Анна показала, как иногда может позволить себе удариться в детство и побаловаться с возлюбленным во время очередного ужина. Сидя в пижаме за столом, Тринчер без фильтров показала свой шутливый образ.

Она вспомнила, как раньше отказывалась от невкусной еды в детстве, пока ей не "помогали".

«Что-то из детства» - пишет Анна под кадрами.

«Ххаххахахахха😂; That's so pretty - You got a spectacular capture!! 🤗🤗🤗😂; жизаа😂; Лапка наша любимая; Смешная 😂» - с юмором отреагировали поклонники.

Нередко в центре внимания оказывается и возлюбленный Анны - скандальный блогер Александр Волошин.

С ним девушка живет уже не первый месяц и желает создать полноценную семью. В этот раз Анна решила похвастаться неожиданным подарком, который приподнес ей возлюбленный. Как и ожидалось, очередное событие сразу же транслировалось на камеру.

