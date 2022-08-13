Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка має двох дітей - 17-річну Машу та 10-річну Алісу. Старша дочка вже стала досить популярною блогеркою, а минулого року зібрала панк-рок гурт та виступила на перших сольних концертах. А недавно стало відомо, що Маша виступила на благодійному концерті в Італії, де збирали гроші для українців. Не забуває донька Полякова і про ТікТок, де активно веде сторінку, але останнім часом довго була відсутня.

На новому відео Маша поділилася своїми емоціями від новин із Криму, де за дивними обставинами було знищено авіабазу російських окупаційних військ.

"Коли побачила новини про Крим", – написала Маша на кадрах.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вибачте, а що за новини?", "Оля Полякова перефарбувалася в рудий?", "Пояснювальну бригаду, будь ласка", "У мене така сама реакція була", "Ще трохи треба почекати, не поспішай", "Треш, у мене є така сама футболка".

Нагадаємо, 17-річна донька Полякової виступила на благодійному концерті в Італії .

А ще Politeka повідомляла, що доньку Полякової прийняли до престижного університету, куди вступила Маша: планує піти стопами мами

Також Politeka писала, що дочка Полякової показала зіркову маму, яка прикрилася лише рушником.