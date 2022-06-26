Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица и мать твоих детей - Маши и Алисы. 17-летняя Маша уже пошла по стопам мамы и поет в панк-рок группе, а также собирается поступить в элитный американских колледж. Также Маша активно ведет блоги, где за ней следят сотни тысяч фанатов. И в этот раз дочь Поляковой решила записать видео с мамой, опубликовав его в ТикТок.

Маша стояла, а Оля сидела рядом, прикрываясь одним халатом.

"Когда ты светлее чем мама", - написала Маша под видео.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"2 Поляковых", "Это что, Полякова?", "Как две капли воды", "Привет от ВСУ", "Кто из них Оля Полякова", "Красотки, вы как сестры", "Я, которая не знала, что у Оли есть дочь", "Ксерокопия мамы", "Это ее дочь", "Как же они похожи, просто капец, никогда такого не видела", "когда дочь постепенно превращается во внешности в маму, а потом заменит ее сцене".

Напомним, Полякова опозорилась обращением к Зеленскому с необычной просьбой

А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой рассказала о сложнейшем периоде, но нарвалась на критику

Также Politeka писала, что Полякова показала редкие фото с мужем, которого мало кто видел



