Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица и мать твоих детей - Маши и Алисы. 17-летняя Маша уже пошла по стопам мамы и поет в панк-рок группе, а также собирается поступить в элитный американских колледж. Также Маша активно ведет блоги, где за ней следят сотни тысяч фанатов. И в этот раз дочь Поляковой решила записать видео с мамой, опубликовав его в ТикТок.
Маша стояла, а Оля сидела рядом, прикрываясь одним халатом.
"Когда ты светлее чем мама", - написала Маша под видео.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
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"2 Поляковых", "Это что, Полякова?", "Как две капли воды", "Привет от ВСУ", "Кто из них Оля Полякова", "Красотки, вы как сестры", "Я, которая не знала, что у Оли есть дочь", "Ксерокопия мамы", "Это ее дочь", "Как же они похожи, просто капец, никогда такого не видела", "когда дочь постепенно превращается во внешности в маму, а потом заменит ее сцене".
Напомним, Полякова опозорилась обращением к Зеленскому с необычной просьбой
А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой рассказала о сложнейшем периоде, но нарвалась на критику
Также Politeka писала, что Полякова показала редкие фото с мужем, которого мало кто видел