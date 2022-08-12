Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком, його переможниця і тепер також популярний блогер. Вона розлучилася з чоловіком через рік стосунків після шоу і не почала розкривати причин такого рішення.
Після заяв богдан вирушила до Лондона, де провела не один тиждень і активно говорила про це в Інстаграм. Ганна також дивувала образами, показувала мальовничі місця та інтригувала особистими моментами.
На цей раз Богдан похвалилася, що нарешті повернулася додому і показала, як зараз змінилася. З новою стрижкою Богдан завжди вдається звернути увагу.
"Нарешті додому. Щаслива бути в Україні", - поділилася Ганна.
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Також ми писали, в Інстаграм тепер дівчина активно хвалилася відпочинком закордоном, що вже не раз бентежило шанувальників. Багато хто просили Богдан "пригальмувати", щоб були не лише кадри її хвастовиду з пляжу чи ресторанів.
Анна на критику не реагує, продовжує спілкуватися з шанувальниками так, як їй подобається та іноді говорить про плани на майбутнє.
Нагадаємо, “Холостяк“ Заливако після розставання з Богданом вперше здався з дівчиною.
А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан розповіла, кого їй не вистачало на відпочинку у Лондоні
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан покрасувалася на відпочинку з найближчою людиною