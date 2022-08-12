Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан вирішила повернутися додому за кілька тижнів перебування за кордоном і розповіла про це в Інстаграм.

Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком, його переможниця і тепер також популярний блогер. Вона розлучилася з чоловіком через рік стосунків після шоу і не почала розкривати причин такого рішення.

Після заяв богдан вирушила до Лондона, де провела не один тиждень і активно говорила про це в Інстаграм. Ганна також дивувала образами, показувала мальовничі місця та інтригувала особистими моментами.

На цей раз Богдан похвалилася, що нарешті повернулася додому і показала, як зараз змінилася. З новою стрижкою Богдан завжди вдається звернути увагу.

"Нарешті додому. Щаслива бути в Україні", - поділилася Ганна.

Також ми писали, в Інстаграм тепер дівчина активно хвалилася відпочинком закордоном, що вже не раз бентежило шанувальників. Багато хто просили Богдан "пригальмувати", щоб були не лише кадри її хвастовиду з пляжу чи ресторанів.

Анна на критику не реагує, продовжує спілкуватися з шанувальниками так, як їй подобається та іноді говорить про плани на майбутнє.

Нагадаємо, “Холостяк“ Заливако після розставання з Богданом вперше здався з дівчиною.

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