Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако, его победительница и теперь также популярный блогер. Она рассталась с мужчиной спустя год отношений после шоу и не стала раскрывать причины такого решения.
После заявлений, богдан отправилась в Лондон, где провела не одну неделю и активно говорила об этом в Инстаграм. Анна также удивляла образами, показывала живописные месте и интриговала личными моментами.
В этот раз Богдан похвасталась, что наконец-то вернулась домой и показала, как сейчас изменилась. С новой стрижкей Богдан всегда удается привлечь внимание.
"Наконец-то домой. Счастлива быть в Украине" - поделилась Анна.
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Также мы писали, в Инстаграм теперь девушка активно хвасталась отдыхом заграницей, что уже не раз смущало поклонников. Многие просили Богдан "притормозить", чтобы были не только кадры ее хвастовста с пляжа или ресторанов.
Анна на критику не реагирует, продолжает общаться с поклонниками так, как ей нравится и иногда говорит о планах на будущее.
Напомним, “Холостяк“ Заливако после расставания с Богдан впервые показался с девушкой
А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан рассказала, кого ей не хватало на отдыхе в Лондоне
Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Богдан покрасовалась на отдыхе с самым близким человеком