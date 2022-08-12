Победительница "Холостяка" Анна Богдан решила вернуться домой спустя несколько недель пребывания заграницей и рассказала об этом в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако, его победительница и теперь также популярный блогер. Она рассталась с мужчиной спустя год отношений после шоу и не стала раскрывать причины такого решения.

После заявлений, богдан отправилась в Лондон, где провела не одну неделю и активно говорила об этом в Инстаграм. Анна также удивляла образами, показывала живописные месте и интриговала личными моментами.

В этот раз Богдан похвасталась, что наконец-то вернулась домой и показала, как сейчас изменилась. С новой стрижкей Богдан всегда удается привлечь внимание.

"Наконец-то домой. Счастлива быть в Украине" - поделилась Анна.

Также мы писали, в Инстаграм теперь девушка активно хвасталась отдыхом заграницей, что уже не раз смущало поклонников. Многие просили Богдан "притормозить", чтобы были не только кадры ее хвастовста с пляжа или ресторанов.

Анна на критику не реагирует, продолжает общаться с поклонниками так, как ей нравится и иногда говорит о планах на будущее.

Напомним, “Холостяк“ Заливако после расставания с Богдан впервые показался с девушкой

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