21-річна дочка єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименка, яку назвали на честь бабусі, мешкає у США та багато подорожує. Дівчина працює моделлю і розуміється на фешн-образах.

Зіркова онука активно веде свій блог у Instagram, де ділиться з фанатами яскравими знімками з подорожей, своїми вбраннями, а також іноді показує свою сім'ю.

На останньому знімку, викладеному у сторіс, Соня продемонструвала тренд сезону – модну сукню-сорочка яскравого кольору.

Соні вдалося виглядати хвилюючим і спокусливим, незважаючи на те, що майже всі сукні-сорочки трохи суворі і зухвалі і по суті нагадують чоловічу сорочку. Родзинкою стала довжина вирізу на шиї. Дівчина, розстебнувши кілька гудзиків угорі, створила ефектне декольте.

Ще на одному знімку внучка Ротару позувала в автомобілі, продемонструвавши свій акуратний макіяж та доглянуте обличчя зблизька.

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