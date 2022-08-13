Популярна співачка Тіна Кароль відреагувала на історію маленької дитини, яка постраждала від обстрілу.

Як пише Politeka.net , Тіна Кароль - відома українська співачка, яка активно подорожує закордоном, організувала свій фонд допомоги потерпілим від обстрілів окупантів. Вона підтримує українців, виступає на спеціальних концертах та перераховує кошти різним організаціям.

На цей раз стало відомо, що Тіна Кароль подарувала квартиру сім'ї з Маріуполя. Історія 9-річного хлопчика торкнулася артистки, він із близькими провів під обстрілами цілий місяць. На початку війни Єгор написав щоденник, рядки якого облетіли не лише українські, а й світові ЗМІ.

«Дізнавшись, що родина Єгора змогла вибратися з окупації, а зараз немає свого житла, Тіна Кароль подарувала їм квартиру на Західній Україні, на Івано-Франківщині. Переїхати в нове житло сім'я планує вже за тиждень» - сказано у підписі сюжету на сторінці Фантіна.

У мережі емоційно підтримали історію хлопчика та його сім'ї:

«Тина така молодчинка 🥺👏; Гордість 🙏; Просто хтось тихенько робить свої справи... 😍; Тіна, Ви найкраща 💞; Пишаємося вами 🥺; 💔як завжди...прониклася чужим горем і бідою...і зробила те, що вважає за потрібне....просто Краща❤️Гордість❤️».

Нагадаємо, Кароль у домашньому вигляді і без косметики здивувала зовнішністю поза сценою

Також Politeka повідомляла, що Кароль покрасувалася перед українцями та розкрила, чому вірить у перемогу

А ще Politeka писала, що Кароль розляглася на сцені у розкішній сукні, але спантеличила українців