Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая активно путешествует заграницей, организовала свой фонд помощи пострадавшим от обстрелов оккупантов. Она поддерживает украинцев, выступает на специальных концертах и перечисляет средства разным организациям.

В этот раз стало известно, что Тина Кароль подарила квартиру семье из Мариуполя. История 9-летнего мальчика тронула артистку, он с близкими провел под обстрелами целый месяц. В начале войны Егор написал дневник, строчки которого облетели не только украинские, но и мировые СМИ.

«Узнав, что семья Егора смогла выбраться из оккупации, а сейчас нет своего жилья, Тина Кароль подарила им квартиру в Западной Украине, в Ивано-Франковской области. Переехать в новое жилье семья планирует уже через неделю» - сказано в подписи сюжета на странице ФанТина.

В сети эмоционально поддержали историю мальчика и его семьи:

«Тина такая молодчинка 🥺👏; Гордость 🙏; Просто кто-то тихонько делает свои дела... 😍; Тина, Вы самая лучшая💞; Гордимся вами 🥺; 💔как всегда...прониклась чужим горем и бедой...и сделала то, что считает нужным....просто Лучшая❤️Гордость ❤️».

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