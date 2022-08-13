Відомий тревел-блогер Дмитро Комаров, зірка "Світ навиворіт", показав кадри зі свого проекту та зробив важливе оголошення.

Як пише Politeka.net , Дмитро Комаров - відомий український тревел-блогер та зірка "Світу навиворіт". Не забуває зірка про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу знаменитість поділився кадрами зі свого проекту.

"Новини від нашої команди «Світу навиворіт». Зараз, у найскладніший для України час, коли шостий місяць триває повномасштабна війна з росією, дуже важливо знаходити можливість хоч ненадовго відволіктися від суворої реальності та отримати позитивні емоції. Тому наша команда активно працює над створенням нового контенту. Крім програм, ми тепер робимо нові ексклюзивні, дуже пізнавальні, короткі ролики про подорожі, які дають змогу ненадовго відволіктися та здійснити віртуальну подорож", - написав Дмитро.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дімо, Ви і ваша команда круті. Дякую", "Від куди у Вас стільки сміливості? Таке відчуття, що взагалі немає страху", "Та ви супер, Дмитре".

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