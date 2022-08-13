Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров - известный украинский трэвел-блогер и звезда "Мира наизнанку". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз знаменитость поделился кадрами из своего проекта.

"Новости от нашей команды «Мира наизнанку». Сейчас, в самое сложное для Украины время, когда шестой месяц идет полномасштабная война с россией, очень важно находить возможность хоть ненадолго отвлечься от суровой реальности и получить позитивные эмоции. Поэтому наша команда активно работает над созданием нового контента. Кроме программ, мы теперь делаем новые эксклюзивные, очень познавательные, короткие ролики о путешествиях, которые дают возможность ненадолго отвлечься и совершить виртуальное путешествие", - написал Дмитрий.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Дима, Вы и ваша команда крутые. Спасибо", "От куда у Вас столько смелости? Такое ощущение, что вообще нет страха", "Да вы супер, Дмитрий".

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