Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу". Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Леся також організувала Прихисток для українських біженців, які виїжджали із зони бойових дій. А нещодавно Нікітюк зізналася, що закрила проект через непотрібність, але продовжуватиме допомагати деяким родинам.
Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу Нікітюк поділилася скрином, де був Стівен сигав.
"Актор-путініст Стівен Сігал приїхав до Оленівки і знімає фільм про війну на Донбасі", - було написано в заголовку.
"Ах ти ж погань", - написала емоційно Леся в сторіс.
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Варто зазначити, що днями Нікітюк перестала знімати "Le Маршрутку" на Львівщині. Зірка упродовж чотирьох днів плідно працювала зі своєю командою. Зірка до цього зізнавалася, що через війну всі зйомки скасувалися, і вона залишилася без роботи.
Нагадаємо, Нікітюк ідеально підкреслила фігурку сарафаном, вразивши українців.
А ще Politeka повідомляла, що Бідняков підколов Нікітюк, яка прогулялася Львовом у тапках.
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк розповіла, чим зараз займається, та звернулася до українців із пропозицією