Телеведущая Леся Никитюк после продуктивных съемок во Львове сделала селфи, впечатлив фигуркой на новом фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". После начала войны знаменитость призналась, что осталась без работы, ведь съемки отменились. А недавно Леся вернулась к работе, занявшись проектом "Le Маршрутка", который показывает красоту Украины. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Леся поделилась селфи из ванной комнаты, позируя в желтом сарафане.

"Отсняли Львовщину. Всем спасибо", - написала Никитюк и рассказала, что плодотворно занималась съемками в области на протяжении четырех дней.

"Леся, какой красивый у вас наряд", - написала в ответе к сторис одна из фанаток.

Стоит отметить, Никитюк, как и другие украинские звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Знаменитость также занималась волонтерством, организовав Прихисток для беженцев из зоны боевых действий. Но на днях артистка заявила, что сворачивает проект.

Напомним, Бедняков подколол Никитюк, которая прогулялась по Львову в тапках

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