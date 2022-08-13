Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Леся также организовала Прихисток для украинских беженцев, которые выезжали из зоны боевых действий. А недавно Никитюк призналась, что закрыла проект из-за ненадобности, но будет продолжать помогать некоторым семьям.
Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Никитюк поделилась скрином, где был Стивен сигал.
"Актер-путинист Стивен Сигал приехал в Еленовку и снимает фильм о войне на Донбассе", - было написано в заголовке.
"Ах ты ж мразь", - написала эмоционально Леся в сторис.
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Стоит отметить, что на днях Никитюк закончила снимать "Le Маршрутку" во Львовщине. Звезда на протяжении четырех дней плодотворно работала со своей командой. Звезда до этого признавалась, что из-за войны все съемки отменились и она осталась без работы.
Напомним, Никитюк идеально подчеркнула фигурку сарафаном, впечатлив украинцев
А еще Politeka сообщала, что Бедняков подколол Никитюк, которая прогулялась по Львову в тапках
Также Politeka писала, что Леся Никитюк рассказала, чем сейчас занимается, и обратилась к украинцам с предложением