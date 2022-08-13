Співачка Аїда Ніколайчук, зірка "Х-Фактора", Аїда Ніколайчук показала ефектні кадри, де була у пеньюарі.

Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук - відома українська співачка та зірка "Х-Фактора". Зірка прославилася завдяки прослуховуванням, де заспівала пісню "Колискова". Але Ігор Кондратюк та інші судді не повірили, що це справжній голос виконавиці та Аїді довелося переспівати без музики, вразивши ще раз суддів. Фрагмент із її виступом розійшовся широко Інтернетом і зібрав десятки мільйонів переглядів.

Не забуває Аїда і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Ніколайчук поділилася кадрами зі спальні. Зірка спочатку була у халатику, а після цього з'явилася у прозорому пеньюарі. Знаменитість зробила кілька ефектних рухів, вражаючи кадрами.





Варто зазначити, що Миколайчук активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно зірка випустила пісню українською мовою – "Нікотін".

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