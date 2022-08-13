Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица и победительница "Х-Фактора". Но славу принесла исполнительнице не победа, а прослушивания на проекте. Из-за того, что судьи не поверили сразу своим ушам, фрагмент шоу посмотрели десятки миллионов человек в Интернете. А недавно Николайчук выпустила новую песню на украинском языке, которую назвала "Никотин". Не забывает Аида и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Николайчук опубликовала пару фото из Киева, где была в расстегнутой блузе, сидя на лавочке. Образ звезда дополнила черной сумочкой.

"Цветное или черно-белое? Что вы выберете? Жду вашего варианта в комментариях", - написала Николайчук.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Обе огонь", "Черно-белое", "Все равно красивы. Однако.. цветное... огонь", "Больше всего мне нравится черно-белое!", "Оба цвета идеально подойдут моему кумиру. Здоровья!", "Я думаю, что цвет лучше всего. Черно-белое — это так мрачно. Такого сейчас в мире слишком много".

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