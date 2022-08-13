Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица и звезда "Х-Фактора". Звезда прославилась благодаря прослушиваниям, где спела песню "Колыбельная". Но Игорь Кондратюк и другие судьи не поверили, что это настоящий голос исполнительницы и Аиде пришлось перепеть без музыки, впечатлив еще раз судей. Фрагмент с ее выступлением разошелся широко по Интернету и собрал десятки миллионы просмотров.

Не забывает Аида и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Николайчук поделилась кадрами из спальни. Звезда сначала была в халатике, а после этого появилась в прозрачном пеньюаре. Знаменитость сделала несколько эффектных движений, впечатляя кадрами.





Стоит отметить, Николайчук активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно звезда выпустила песню на украинском языке - "Никотин".

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