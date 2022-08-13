Зірка "1+1" Марічка Падалко, популярна українська ведуча, вирішила розповісти в мережі про найгучніші новини останніх днів. Таке зведення для артистки стало вже традиційним за понад п'ять місяців війни.

За словами Падалка, ворог продовжує спроби прорватися на Донбасі та накопичувати сили та техніку на всьому окупованому Півдні. Це допомагає нашим військам розвивати контрнаступ, зокрема у районі Ізюму на Харківщині.

Президент вніс до Верховної Ради законопроект про продовження воєнного стану. Текст законопроекту поки що не доступний. Попередньо в Україні воєнний стан діє до 23 серпня.

«Окупанти трохи засмутилися після вибухів у Криму. СБУ «підслухала» розмову дружини окупанти із так званої «ЛДНР». У Чернівцях демонтували пам'ятник радянському солдатові. У Києві у школах більше не викладатимуть російську мову, навіть факультативно. У той же час, кабінет міністрів розробив законопроект, щоб надати в Україні особливий статус англійської мови як мови міжнародного спілкування. У деяких областях її знання стане обов'язковим, якщо ухвалять закон» - каже Марічка.

Вона також розповіла про новину, коли росіяни утворили пробку на в'їзді до Естонії після того, як у Таллінні ухвалили рішення з 18 серпня припинити пускати росіян із шенгенськими візами, виданими в Естонії.

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