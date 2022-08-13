Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос - відома українська співачка та переможниця шоу "Танці з зірками". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Санта вирішила поговорити із фанами.
"Скучила за питаннями та відповідями. Скучила за вами", - написала Дімопулос.
"Як ви налагодили стосунки з батьками Даніеля? Не хочу спілкування свого сина та батька", - написала фанатка.
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"Ніяк. Хоча я справді хотіла це зробити заради сина, навіть не дивлячись на те, що він як батько не бере участі в його становленні. Але є такі люди, які з собою в незгоді, що говорити у стосунках з іншими. Таких одразу видно. ) Завжди чимось і кимось незадоволені, нервові, агресивні, всі у них погані.І домовитися з такими неможливо, на жаль.Але тут є тонкий момент - ви не хочете спілкування, а дитині воно може бути необхідним. своїх нерозуміння не можна заборонити дитині спілкуватися з батьком. Хоча ситуації бувають різні", - написала Санта.
Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос зізналася, що наводить її на сказ
Також Politeka повідомляла, що переможниця "Танців із зірками" Дімопулос чесно відповіла, як ставиться до росіян.
А ще Politeka писала, що 2-річна донька Санти Дімопулос вразила виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина"