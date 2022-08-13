Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, а также победительница "Танців з зірками" с Максом Леоновым. Звезда после начала войны выехала в Европу, а сейчас находится рядом с мужем в Танзании, Африка. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Димопулос решила поговорить с фанатами.
"Соскучилась за вопросами и ответами. Соскучилась за вами", - написала Санта, приглашая фанов к разговору.
"Всех русских ненавидите теперь?...", - написал вопрос фанат.
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"Нет, не всех. Представьте, у меня даже есть русские друзья, некоторые из них уехали давно, заимев аллергию на душный авторитарный режим и отсутствие свободы, другие уехали в связи с последними событиями. Они помогают финансово и всем чем могут. Ненависть вообще не мое чувство, но есть острое чувство отвращения и презрения к людям, у которых отсутствует людское, эмпатия, любовь, добро. осознанность и понимания мира в целом. Также не переношу тех, кто "против войны", но с имперскими замашками прошлого, таких тоже всех отрезала от общения", - написала Санта.
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