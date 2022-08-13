Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица и победительница шоу "Танці з зірками". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Санта решила поговорить с фанами.

"Соскучилась за вопросами и ответами. Соскучилась за вами", - написала Димопулос.

"Как вы наладили отношения с родителями Даниэля? Не хочу общения своего сына и отца", - написала фанатка.

"Никак. Хотя я действительно хотела это сделать ради сына, даже не смотря на то, что он как отец не берет участи в его становлении. Но есть такие люди, которые с собой в несогласии, что говорить в отношениях с другими. Таких сразу видно) Всегда чем-то и кем-то недовольны, нервные, агрессивные, все у них плохие. И договориться с такими невозможно, к сожалению. Но тут есть тонкий момент - вы не хотите общения, а ребенку оно может быть необходимым. Из-за своих непониманий не можно запретить ребенку общаться с отцом. Хотя, ситуации бывают разные", - написала Санта.

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