Известная украинская певица и победительница "Танців з зірками". Звезда после начала полномасштабной войны отправилась с детьми в Испанию, а позже сама вернулась обратно в Украину, где провела целый месяц. Теперь же Санта отправилась в Танзанию в Африке.

Знаменитость решила пообщалась с подписчиками своего Instagram в сторис. Пользователи спросили блогершу, как находить общий язік с россиянами на отдыхе, особенно с агрессивными, которые сами нарываются. В ответ Санта призналась, что ей, к счастью, еще не доводилась с такими встречаться, иначе россиянам не поздоровится.

«Потому что я в случае конфликта на тему войны за себя не отвечаю. Это открытая рана, которая еще не скоро затянется. Я очень сдержанная, но когда планка падает…беда всем», - ответила Димопулос.

Далее у певицы спросили, как она относится к тем, кто уехал из россии, а не вышел на площадь и не снес преступную власть.

«Нормально отношусь. Я не осуждаю людей, у которых в шкале ценностей приоритетна семья, у меня также», - ответила Санта.

Димопулос попросила украинцев не требовать от российской оппозиции чего-то сверхестественного, ведь в тоталитарной стране человеческая жизнь ровным счетом ничего не стоит. Всех несогласных сажают или убивают.

"Страна, где оппозиция давится в зародыше и большая часть населения рабы с рождения", - отметила она.

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