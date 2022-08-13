Як пише Politeka.net , Михайло Романова – відома українська співачка та подружка Макса Барських. Зірка певний час співала у групі ВІА Гра, а зараз зайнята сольною кар'єрою. Зірка після початку війни залишила Україну і зараз перебуває у безпечному місці. А ось її друг Макс, навпаки, приїхав до України з Росії і пішов захищати країну. Мишко, як і більшість зірок, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Не забуває Мишко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Романова поділилася кадрами у своєму сторіс, де стояла у міні-піджаку та латексному вузькому костюмі. Зірка позувала біля фотозони, вражаючи виглядом, доки у неї брала інтерв'ю журналістка.

Варто зазначити, що Мишко нещодавно святкувала черговий день народження.

"Сьогодні в мене День Народження. І все своє кохання, яке я отримала від усіх людей, які мене вже привітали і вітатимуть, я хочу направити нашим хлопцям ЗСУ, бо від них сьогодні залежить те, в якій Україні ми житимемо. Хлопці , дякую за вчора, за сьогодні та за завтра!", - написала зірка.

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