Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица и подружка Макса Барских. Звезда некоторое время пела в группе ВИА Гра, а сейчас занята сольной карьерой. Звезда после начала войны покинула Украину и сейчас находится в безопасном месте. А вот ее друг Макс наоборот приехал в Украину из России и пошел защищать страну. Миша, как и большинство звезд, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Миша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Романова поделилась кадрами в своем сторис, где стояла в мини-пиджаке и латексном узком костюме. Звезда позировала у фотозоны, впечатляя видом, пока у нее брала интервью журналистка.

Стоит отметить, что Миша недавно праздновала очередной день рождения.

"Сегодня у меня День Рождения. И всю свою любовь, которую я получила от всех людей, которые меня уже поздравили и будут поздравлять, я хочу направить нашим ребятам ВСУ, потому что от них сегодня зависит то, в какой Украине мы будем жить. Ребята, спасибо за вчера, за сегодня и за завтра!", - написала звезда.

Напомним, подружка Барских Романова в провокационном боди взбудоражила фантазию

Также Politeka сообщала, что Миша Романова ели прикрыла свою красоту цветами, впечатлив друга Барских

А еще Politeka писала, что подружка Барских Романова непривычно отпраздновала день рождения своего главного мужчины



