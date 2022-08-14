Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько – відома українська співачка. Зірка також судила проект Співають всі, де головною суддею була Наталія Могилевська. Не забуває зірка і про Фейсбук, де ділиться з фанами багатьом цікавим.

А цього разу Приходько опублікувала відео, де був Олексій Арестович.

"Доброго ранку) Як завжди починаємо з гумору", - написала Анастасія.

"Я чесно збирався йти в армію воювати. Зібрав друзів до однієї бригади, вони до речі пішли, а я...", - пролунало у відео.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Господи врятуй Україну! І від нових кандидатів теж.))", "Арестович: 1. пройшов битву за Константинополь 2. 50 років займається військовою справою, 75 з яких провів на службі у Саурона 3. Ісуса на іконах малювали за образом і подобою Олексія”.

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