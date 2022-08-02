Как пишет Politeka.net, Даша Астафьева - известная украинская певица. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Астафьева прокомментировала поступок звезд, которые берут деньги за благотворительные концерты. Фрагмент видео опубликовала Анастасия Приходько в своем блоге.

"Вот иногда удивляюсь, смотрю видео и от кого не ожидала резких обращений, утверждений, иногда даже довольно острых фраз в сторону коллег и такой хорошей поддержки, так это Д.Астафьева! Иногда попадаю на какие-то эпизоды с ней и думаю, ну молодец! У нас таких мало, такая сдержанная еще кошка, но есть потенциал!", - написала под видео Приходько.

"Вот ты слышала их обращения. Послушай, посмотри. Ты считаешь что они откровенны? Они не очень откровенны. Это во-первых, а во-вторых - иногда они говорят, что зарабатывают миллионы, что они собират. Где они? Где это доказательство? Забирают 20% от каждого сбора, от каждого пожертвования. Официально. А неофициально? Я их не виню, но я не считаю, что это откровенно. Что это по честному", - сказала Даша.

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