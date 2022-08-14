Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица. Звезда также судила проект "Співають всі", где главной судьей была Наталья Могилевская. Не забывает звезда и о Фейсбуке, где делится с фанами многим интересным.

А в этот раз Приходько опубликовала видео, где был Алексей Арестович.

"Доброе утро) Как всегда начинаем с юмора", - написала Анастасия.

"Я честно собирался идти в армию воевать. Собрал друзей в одну бригаду, они кстати пошли, а я...", - прозвучало в видео.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Господи спаси Украину!И от новых кандидатов тоже.))", "Арестович: 1. прошел битву за Константинополь 2. 50 лет занимается военным делом, 75 из которых провел на службе у Саурона 3. Иисуса на иконах рисовали по образу и подобию Алексея".

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