Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица. Звезда также судила проект "Співають всі", где главной судьей была Наталья Могилевская. Не забывает звезда и о Фейсбуке, где делится с фанами многим интересным.
А в этот раз Приходько опубликовала видео, где был Алексей Арестович.
"Доброе утро) Как всегда начинаем с юмора", - написала Анастасия.
"Я честно собирался идти в армию воевать. Собрал друзей в одну бригаду, они кстати пошли, а я...", - прозвучало в видео.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Вот и кабздец начинается": россияне в панике пытаются прорваться в Европу, что случилось
Победительница "Танців з зірками" Димопулос честно ответила, как относится к русским: "Не переношу тех, кто..."
Тринчер удивила размахом подарков от своего возлюбленного: "Походу Саша купил третью..."
"Агент Бандеровка": Бедняков подколол Никитюк, которая прогулялась по Львову в тапках
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Господи спаси Украину!И от новых кандидатов тоже.))", "Арестович: 1. прошел битву за Константинополь 2. 50 лет занимается военным делом, 75 из которых провел на службе у Саурона 3. Иисуса на иконах рисовали по образу и подобию Алексея".
Напомним, Приходько резко поставила на место свою куму из россии, эмоции били через край
А еще Politeka сообщала, что Потап снова нарвался на критику Приходько, певица ярко наехала на рэпера
Также Politeka писала, что судья "Співають всі" Приходько показала редкое фото подросшего сына