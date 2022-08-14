Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. У зірки є дві доньки – 17-річна Маша та 10-річна Аліса. Старша дочка зараз планує вступати до західного ВНЗ, а також створила панк-рок групу та розвиває блоги на різних популярних майданчиках. Не забуває Маша і про Тікток, де ділиться з фанами найцікавішим.

А цього разу Маша поділилася кадрами, де вирішила пожартувати про національність. Але Полякова-молодша припустилася знову помилки, написавши текст на відео. Деякі фанати помітили цю проблему Маші, яка часто їх допускає.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Та ну, як так можна писати", "Жиза", "Чому ти ворожою мовою пишеш?", "Бандерівки не говорять російською мовою", "Чому вона не вміє писати? Це не перше відео з помилками".

Нагадаємо, 17-річна донька Полякової після тривалої відсутності раптово з'явилася .

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