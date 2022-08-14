Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. У звезды есть две дочери - 17-летняя Маша и 10-летняя Алиса. Старшая дочь сейчас планирует поступать в западный ВУЗ, а также создала панк-рок группу и развивает блоги на разных популярных площадках. Не забывает Маша и о ТикТок, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз Маша поделилась кадрами, где решила подшутить о национальности. Но Полякова-младшая допустила снова ошибку, написав текст на видео. Некоторые фанаты заметили эту проблему Маши, которая довольно часто их допускает.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Та ну, как так можно писать", "Жиза", "Почему ты вражеским языком пишешь?", "Бандеровки не говорят на русском языке", "Почему она не умеет писать? Это не первое видео с ошибками".
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Напомним, 17-летняя дочь Поляковой после длительного отсутствия внезапно объявилась
А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой выбрала будущую профессию, гордая мама рассказала детали
Также Politeka писала, что дочь Поляковой засветила отца, который не любит камеры, и ответила на выпады о его возрасте