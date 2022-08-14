Дружина Володимира Остапчука Христину Горняк показала, чому тепер її критикують українці, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка кілька років тому одружився з красунею Кристиною, з якою тепер зводить особняк під Києвом, незважаючи на війну. А сам Володимир пішов у тероборону після 24 лютого, а Христина займалася благодійністю. Нещодавно дружина Володимира вирушила у відпустку до Європи.

Після чого зірка поскаржилася, що останній збір пройшов погано. Христина вирішила спитати, чому так.

"Може, тому що ви за кордоном на відпочинку", - написав фанат.

"І що? Як це впливає на ваше бажання допомогти захисникам? Ви від мене отримуєте завжди всі звіти, фото з Нової почі, коли я сама все відправляю і т.д. Чи це ваші відмазки?"

А цього разу зірку розкритикували через іншу публікацію.

"Навіщо це виставляти, і так усі про це читають", - написала фанатка Христині.

"Щасливим мамам ніяк не догодити. То навіщо виставляти за війну, то чого виставляєш відпустку... Боже, все не так", - написала Крістіна у відповідь.

Нагадаємо, дружина ведучого Остапчука потрапила під шквал критики, Гірник відповіла хейтерам

А ще Politeka повідомляла, що відпочинок дружини Остапчука став упоперек горла, реакція Гірника пішла негайно.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука відповіла хейтерам, які пройшлися нею через відпустку в Європі.



