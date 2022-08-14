Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда несколько лет назад женился на красотке Кристине, с которой теперь возводит особняк под Киевом, несмотря на войну. Сам же Владимир пошел в тероборону после 24 февраля, а Кристина занималась благотворительностью. Недавно же жена Владимира отправилась в отпуск в Европу.
После чего звезда пожаловалась, что последний сбор прошел плохо. Кристина решила спросить, почему так.
"Может потому, что вы за границей на отдыхе", - написал фанат.
"И что? Как это влияет на ваше желание помочь защитникам? Вы от меня получаете всегда все отчеты, фото из Новой почы, когда я сама все отправляю и т. д. Или это ваши отмазки?", - написала Кристина в публикации.
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А в этот раз звезду раскритиковали из-за другой публикации.
"Зачем это выставлять и так все об этом читают", - написала фанатка Кристине.
"Счастливым мамам никак не угодить. То зачем выставлять за войну, то чего выставляешь отпуск... Боже, все не так", - написала Кристина в ответ.
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