Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк показала, почему теперь ее критикуют украинцы, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда несколько лет назад женился на красотке Кристине, с которой теперь возводит особняк под Киевом, несмотря на войну. Сам же Владимир пошел в тероборону после 24 февраля, а Кристина занималась благотворительностью. Недавно же жена Владимира отправилась в отпуск в Европу.

После чего звезда пожаловалась, что последний сбор прошел плохо. Кристина решила спросить, почему так.

"Может потому, что вы за границей на отдыхе", - написал фанат.

"И что? Как это влияет на ваше желание помочь защитникам? Вы от меня получаете всегда все отчеты, фото из Новой почы, когда я сама все отправляю и т. д. Или это ваши отмазки?", - написала Кристина в публикации.

А в этот раз звезду раскритиковали из-за другой публикации.

"Зачем это выставлять и так все об этом читают", - написала фанатка Кристине.

"Счастливым мамам никак не угодить. То зачем выставлять за войну, то чего выставляешь отпуск... Боже, все не так", - написала Кристина в ответ.

Напомним, жена ведущего Остапчука попала под шквал критики, Горняк ответила хейтерам

А еще Politeka сообщала, что отдых жены Остапчука стал поперек горла, реакция Горняк последовала незамедлительно

Также Politeka писала, что жена Остапчука ответила хейтерам, которые прошлись по ней из-за отпуска в Европе



