Переможниця "Танців зі зірками" Санта Дімопулос показала себе і відповіла, чи має ботокс.

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос – відома українська співачка, яка перемогла на проекті "Танці з зірками". Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанами.

"Скучила за питаннями і відповідями. Скучила за вами", - написала Санта, запрошуючи до розмови.

"Мила Санта! Ви ставите ботокс?", - написав фанат.

"Як бачите, давно не ставила, але вже пора. Зазвичай колю мікродозу, щоб залишити повністю рухливу міміку", - пожартувала зірка.

"Ви займаєтеся вдома, у квартирі чи в залі? Чим снідаєте та вечеряєте?", - запитав ще один фан.

Займаюся скрізь де доведеться. У залі, на вулиці, вдома, у квартирі. Сніданок: фрукти (рідко, як зараз, наприклад). Каші (гречка/кіноа/чорний рис/перлівка/льняна/ячна). пашот (слабосолений лосось). Салат із капусти, моркви та суперфудів. Омлет із рисом. Омлет із сиром. Відрубний хліб із домашнім маслом", - написала Санта.

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