Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая победила на проекте "Танці з зірками". Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз звезда решила поболтать с фанами.
"Соскучилась за вопросами и ответами. Соскучилась за вами", - написала Санта, приглашая к разговору.
"Милая Санта! Вы ставите ботокс?", - написал фанат.
"Как видите, давно не ставила, но уже пора. Обычно колю микродозу, чтобы оставить полностью подвижной мимику", - отшутилась звезда.
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"Вы занимаетесь дома, в квартире или в зале? Чем завтракаете и ужинаете?", - спросил еще один фан.
"Занимаюсь везде где придется. В зале, на улице, дома, в квартире. Завтрак: фрукты (редко, как сейчас, например). Каши (гречка/киноа/черный рис/перловка/льняная/ячневая). Тост из авокадо и яйцом пашот (слабосоленый лосось). Салат из капусты, моркови и суперфудов. Омлет с рисом. Омлет с сыром. Отрубной хлеб с домашним маслом", - написала Санта.
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