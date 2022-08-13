Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яку нещодавно втягнули у "мовний" скандал, вирішила показати шанувальникам, як інколи корисно розслаблятися та дозволити собі трохи оновити імідж. Як відомо, зараз ведуча активно займається благодійністю та своїм фондом допомоги українцям.

«У Краків на зачіску- Done ✅ Бо й у б'юті краще – українці» - прокоментувала нову зачіску та оновлений колір волосся Марія. Зазначимо, перші тижні війни артистка не фарбувалась, не змінювала образи, як раніше і повністю присвячувала себе роботі.

Через недбалий вигляд дочка зірки навіть попросила Марію замислитись про себе і трохи пригальмувати, тому зрідка ведуча показує в Інстаграм, що треба себе балувати.

«100% наші найкращі у всьому 😍; Приїжджайте, я вас теж прикрашу 😍; Так і є 😀🤷‍♂️я в Іспанії і краще за наших немає🤷‍♂️жду повернення до Одеси; За ці півроку переконалася, що найкращі у всьому! Дай боже нам сил 🙏🏻; Марія ви така красива вам іде 🙌» - підтримують у мережі.

Раніше Єфросиніна розповіла, чому її не зламати конфліктами:

Нагадаємо, що Єфросинину намагалися переманити до Росії, ведуча розкрила деталі.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна справдилась за останній скандал із українцями.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна похвалилася унікальною зустріччю та заінтригувала українок.