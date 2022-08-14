Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український співак та переможець "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Тепер за зіркою стежать десятки тисяч фанатів в Інстаграм, де знаменитість тішить своєю творчістю та особистими кадрами.
А цього разу Лазановський опублікував відео, де просував свою пісню "ЗСУ". Зірка танцював під дощем, одягнувши сорочку та шорти.
"Новий хитяр на кожне весілля після перемоги", - написав Сергій.
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Бо доброго має бути більше, ніж порожнього
І навчайтеся відразу кохання та добра один до одного", - написав Лазановський.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:
"Добре написали, і пісня вогонь", "У мене бабуся сказала (їй 68 років). Як закінчиться війна обов'язково танцюватиму під цю пісню", "Молодець, справжній талановитий українець", "Всі донатять і співають...скоро Україну нікому буде захищати. Воювати ніхто не хоче йти. А ми співаємо".
Нагадаємо, переможця "Голос країни" публічно розкритикували за танці на камеру, Лазановський не промовчав
Також Politeka повідомляла, що переможець "Голос країни" Лазановський поплатився за українську позицію після гучної прем'єри.
А ще Politeka писала, що переможцю "Голосу країни" Лазановському довелося скасувати концерт, без поліції не обійшлося