Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український співак та переможець "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Тепер за зіркою стежать десятки тисяч фанатів в Інстаграм, де знаменитість тішить своєю творчістю та особистими кадрами.

А цього разу Лазановський опублікував відео, де просував свою пісню "ЗСУ". Зірка танцював під дощем, одягнувши сорочку та шорти.

"Новий хитяр на кожне весілля після перемоги", - написав Сергій.

"Помножуйтесь, українці

Бо доброго має бути більше, ніж порожнього

І навчайтеся відразу кохання та добра один до одного", - написав Лазановський.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:

"Добре написали, і пісня вогонь", "У мене бабуся сказала (їй 68 років). Як закінчиться війна обов'язково танцюватиму під цю пісню", "Молодець, справжній талановитий українець", "Всі донатять і співають...скоро Україну нікому буде захищати. Воювати ніхто не хоче йти. А ми співаємо".

Нагадаємо, переможця "Голос країни" публічно розкритикували за танці на камеру, Лазановський не промовчав

Також Politeka повідомляла, що переможець "Голос країни" Лазановський поплатився за українську позицію після гучної прем'єри.

А ще Politeka писала, що переможцю "Голосу країни" Лазановському довелося скасувати концерт, без поліції не обійшлося



