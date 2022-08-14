Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец и победитель "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Теперь за звездой следят десятки тысяч фанатов в Инстаграм, где знаменитость радует своим творчеством и личными кадрами.
А в этот раз Лазановский опубликовал видео, где продвигал свою песню "ЗСУ". Звезда танцевал под дождем, надев рубашку и шорты.
"Новый хитяра на каждую свадьбу после победы", - написал Сергей.
"Умножайтесь, украинцы
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Ибо доброго должно быть больше, чем пустого
И учитесь сразу любви и добра друг к другу", - написал Лазановский.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Хорошо написали, и песня огонь", "У меня бабушка сказала (ей 68 лет). Как закончится война обязательно буду танцевать под эту песню", "Молодец, настоящий талантливый украинец", "Все донатят и поют...скоро Украину некому будет защищать. Воевать никто не хочет уходить. А мы поем".
Напомним, победителя "Голос країни" публично раскритиковали за танцы на камеру, Лазановский не смолчал
Также Politeka сообщала, что победитель "Голос країни" Лазановский поплатился за украинскую позицию после громкой премьеры
А еще Politeka писала, что победителю "Голосу країни" Лазановскогому пришлось отменить концерт, без полиции не обошлось