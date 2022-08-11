Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский, который одержал победу в одиннадцатом сезоне "Голосу країни" в команде Нади Дорофеевой, выпустил новую патриотически-мотивационную песню под названием "ЗСУ" в поддержку украинских военных. Лазановский создал трек "ЗСУ" в коллаборации с аккордеонистом-виртуозом DIRESH.
Фрагментом клипа он поделился на своей странице в Инстаграм.
«Читайте Шевченко и слушайте Лазановского😅💪🏻 Мы вам плохого не посоветуем 😉 Кто еще не видел полное видео, то гоуууу на YouTubeчик😅 Мы с @diresh_music, ждем ваших комментариев, брани и распространения», - написал вокалист.
Спустя несколько часов победитель "Голосу країни" записал несколько "историй" в которых сообщил об атаке российских ботов после выхода нового трека.
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"Ну что началась атака ботов. Просмотры страниц очень маленькие. Роднусики, все в ваших руках. Я молчать точно не буду", - написал артист.
Украинцы поддержали Сергея в комментариях.
"Какая классная песня, она про любовь",
"Очень красивая песня 😍😍😍 Слава Украине ВСУ вы лучшие 💙💛",
"Крутяк, так держать", - пишут в сети.
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